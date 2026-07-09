27-річний мотоцикліст загинув у ДТП на Яворівщині

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 27-річний мотоцикліст. Аварія сталася ввечері 8 липня у місті Судова Вишня Яворівського району.

За інформацією поліції Львівщини, ДТП трапилася близько 18:25 на автодорозі Львів – Шегині. Попередньо правоохоронці встановили, що зіткнулися мотоцикл Honda, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель, та автомобіль Mitsubishi L200, яким керував 27-річний мешканець Івано-Франківської області.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав важкі травми та помер на місці події.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

До слова, рідні 19-річного львів’янина, який загинув у ДТП, просять відгукнутися очевидців аварії та водіїв, чиї відеореєстратори могли зафіксувати момент зіткнення. ДТП сталася 26 червня близько 21:40 на трасі Київ – Чоп поблизу села Деревач. За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі Hyundai Tucson та Audi 100. Унаслідок аварії водій Audi загинув на місці, а водія Hyundai та його 34-річну пасажирку госпіталізували.