Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого

Смертельна аварія сталася між селищами Великий Бичків та Кобилецька Поляна Рахівського району. 28-річний мотоцикліст на швидкості з’їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 29 лютого, загиблим є мешканець Кобилецької Поляни. Він їхав на мотоциклі без шолому.

«Чоловік, керуючи мотоциклом марки «Shineray», рухався по автодорозі місцевого значення. Перевищивши допустиму швидкість на виході з лівостороннього повороту мотоцикліст з’їхав з проїжджої частини на ґрунтове узбіччя, де не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 28-річний закарпатець помер на місці», – інформують у поліції.

Мотоцикл помістили на арешт-майданчик Рахівського районного відділу поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.