На Закарпатті перекрили канал переправлення ухилянтів до Словаччини
Організатора схеми відправили до СІЗО з можливістю внесення застави
На Закарпатті перекрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організатор схеми намагався переправили ухилянта до Словаччини.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, співробітники служби разом із військовими відділення «Гута» Чопського загону затримали закарпатця, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон. Чоловіка затримали під час безпосереднього переправлення ним до Словаччини ухилянта.
За планом, «клієнт» дістався прикордоння самостійно, а від Гути безпосередньо до кордону його вів переправник. Для цього вони дочекалися темного часу доби та спробували перетнути кордон, де їх обох і затримали.
Слідчі повідомили організатору схеми про підозру ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ. Ужгородський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення 214,7 тис. грн застави.