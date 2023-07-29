Організатора схеми та ухилянта затримали під час спроби незаконно перетнути кордон

На Закарпатті перекрили чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організатор схеми намагався переправили ухилянта до Словаччини.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, співробітники служби разом із військовими відділення «Гута» Чопського загону затримали закарпатця, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через українсько-словацький кордон. Чоловіка затримали під час безпосереднього переправлення ним до Словаччини ухилянта.

За планом, «клієнт» дістався прикордоння самостійно, а від Гути безпосередньо до кордону його вів переправник. Для цього вони дочекалися темного часу доби та спробували перетнути кордон, де їх обох і затримали.

Слідчі повідомили організатору схеми про підозру ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) ККУ. Ужгородський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення 214,7 тис. грн застави.