За незаконне поводження з бойовими припасами чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення

У вівторок, 19 грудня на блокпосту у Нижніх Воротах, що на в’їзді у Закарпаття, наряд правоохоронців знайшов у пасажира одного з автомобілів 4 бойові гранати. За незаконне поводження з бойовими припасами чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, гранати намагався ввезти на територію області місцевий мешканець.

«Боєприпаси на територію регіону намагався провезти 41-річний житель Тячівського району, скориставшись для цього попутним транспортом. Вибухонебезпечні предмети чоловік заховав між особистими речами», – інформують у поліції, зазначивши, що перевіряють всі автомобілі, які вʼїжджають в область.

На місце події викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановлюють походження та мету ввезення гранат на територію Закарпаття. За незаконне поводження з бойовими припасами чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.