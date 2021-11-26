П'ятеро працівників компаній із працевлаштування закордоном підробляли сертифікати про вакцинацію і ПЛР-тести

На Закарпатті викрили п’ятьох працівників компаній із працевлаштування закордоном, які підробляли сертифікати про вакцинацію від коронавірусу, результати ПЛР-тестів та страхові поліси. Наразі відомо про підробку ковід-документів для 4,5 тис. осіб До схеми були причетні й працівники центрів вакцинації, які вносили дані до медичних систем для генерації сертифікатів про вакцинацію у додатку «Дія». Також правоохоронці виявили клієнтську базу з персональними даними людей, які купили фальшиві документи.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, наразі проведено сім обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, а також у їхніх автомобілях. Встановлено, що п’ятеро закарпатців, які працювали в компаніях із працевлаштування українців за кордоном, пропонували послуги з виготовлення підроблених міжнародних сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів та страхових полісів.

Клієнтів шукали через рекламу у соцмережах. Вартість таких послуг складала від 500 грн до 2,5 тис. грн. Ціна фейкового сертифіката залежала від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією сертифікату в додатку «Дія».

«Вилучено комп’ютерну техніку, на якій містилися бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків зі згенерованими QR-кодами, бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін з подальшим друком, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, незаповнені аркуші з проставленими печатками та близько 1000 незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами», – йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Правоохоронці виявили клієнтську базу з персональними даними близько 4,5 тис. осіб, які купували підроблені документи. Відомості про цих осіб прикордонники врахують у пунктах пропуску через державний кордон України з метою виявлення підробок.

Наразі відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство), правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності працівників пунктів вакцинації, які вносили інформацію про фіктивне вакцинування до електронної бази системи охорони здоров’я.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, обшуки проводилися в Ужгороді. Нікому з фігурантів справи поки що про підозру не оголошували. Тривають слідчі дії.