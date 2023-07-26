На Закарпатті встановили сорокаметровий механізований міст

Після обвалу мосту на Закарпатті працівники ДСНС всього за ніч встановили через річку Тересва чотири секції важкого механізованого мосту ТММ-3М1 довжиною 40 м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Всього до робіт впродовж залучалося 69 осіб та 35 одиниць техніки, з них 50 рятувальників та 19 одиниць техніки від ДСНС. Проїзд на автодорозі Н-09 забезпечено через тимчасову переправу, працівниками поліції забезпечується реверсивний рух.

ТММ-3М – тяжкий механізований міст, призначений для наведення переходів через нерівності рельєфу шириною до 40 м і глибиною до 3 м. ТММ-3 може витримати колісну і гусінну техніку масою до 60 тонн. Комплект моста складається з чотирьох мостоукладальників на шасі автомобіля КрАЗ-63221 «Міст». Гусенична техніка може пересуватися по мосту зі швидкістю не більше 15 км/год, а колісна – 25 км/год.

Нагадаємо, на Закарпатті у понеділок, 24 липня, обвалився транспортний міст між селищами Тересва та Бедевля Тячівського району. Надзвичайну ситуацію, ймовірно, спричинила вантажівка, яка перевозила пісок, адже її вага майже всемеро перевищувала обмеження. Три секції моста, вантажівка з піском і легкова авітвка впали в річку. Четверо пасажирів легковика, який обвалився разом з переправою, досі залишаються в лікарні.

Наслідки обвалу моста на Закарпатті

Цей міст через річку на важливій дорозі – єдиному шляху, що сполучає Закарпаття із сусідніми Івано-Франківщиною та Львівщиною. Збудований 1957-го. Він жодного разу не ремонтувався.

Розташування транспортного моста між селищами Тересва та Бедевля Тячівського району

Кілька років тому його визнали аварійним. Почепили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок із забороною перевозити більше ніж 7 тонн. Водій вантажівки, під якою обвалився міст, віз майже 50 тонн піску.