15-річного учня затримали на вході до школи з ножем у рюкзаку

На Закарпатті на вході до школи затримали 15-річного учня з ножем у рюкзаку. Підліток планував транслювати напад на школярів у прямому ефірі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 5 вересня, оперативну інформацію про підготовку злочину українські правоохоронці отримали від британських колег. Школяр писав про свої наміри в одній із соцмереж.

«Кіберполіція аналізувала всі доступні дані і встановила особу дописувача та його місце дислокації — Тячівський район, селище Буштино. Біля навчального закладу виставили посилену охорону. У результаті – напад попереджено», – зазначили правоохоронці.

Під час затримання хлопець вів пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.

Слідчі кваліфікують дії учня як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю — ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення.