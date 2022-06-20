Командир підрозділу «Азов» Родіон Кудряшов повідомив, що на Запорізькому напрямку українські військові переходять від оборони до наступальних дій.

«Ми просуваємо передові позиції і тиснемо ворога якнайдалі. Лінія фронту вирівнюється і стає схожою на позиційну війну. Найближчими тижнями командири планують ламати супротивника. Ініціативні групи провокуватимуть ворога, виявлятимуть вогневі точки і придушуватимуть їх», – розповів Кудряшов в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, росіяни обстрілюють високоточними крилатими ракетами типу «Іскандер» важливу інфраструктуру та мирні села.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 20 червня, На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається не допустити перегрупування підрозділів українських військ. Росіяни обстрілюють із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

Зазначимо, що контрнаступальні дії ЗСУ на цьому напрямку змушують росіян кидати туди підкріплення. Напередодні ZAXID.NET повідомляв, що російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі.