Ймовірно, що окупанти готуються до активних наступальних дій

У Запорізькій області окупанти зосереджують техніку і особовий склад, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. Про це повідомили у Силах оборони Запорізького краю у Facebook.

«Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника», – йдеться у повідомленні.

У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки.

Зафіксовано збільшення кількості колон техніки ворога з тимчасово окупованого Криму у напрямку Мелітополя.

Зазначається, що кількість обстрілів Запорізької області зросла вдвічі.

Також повідомляється, що на території Запорізької області, де окупанти нещодавно почали нову хвилю паспортизації, кремлівські сили залякують місцеве населення смертною карою, намагаючись придушити прояви спротиву з боку місцевого руху опору.

Нагадаємо, за даними експертів американського Інститут дослідження війни (ISW), затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і низький бойовий дух заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні.