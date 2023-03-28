Водій Volkswagen наїхав на двох велосипедистів, що прямували у попутному напрямку

Хмельницький суд призначив вісім років ув'язнення начальнику Старокостянтинівського райавтодору за смертельну аварію. В 2019 році Микола Леськов на смерть збив двох велосипедистів неподалік Старокостянтинова. Суд першої інстанції призначив йому шість років тюрми, але прокуратура подала апеляцію, вимагаючи посилити покарання, адже свідки ствердили, що чоловік перебував за кермом п'яний. Колегія суддів скаргу частково задовольнила. Окрім восьми років тюрми, суд також зобов'язав чоловіка виплатити родичам потерпілих сумарно 950 тис. грн компенсації.

Зазначимо, що аварію чоловік скоїв 21 листопада 2019 року у селі Ладиги, що орієнтовно за 15 км від Старокостянтинова. 37-річний водій Volkswagen Transporter, їдучи трасою «Житомир-Чернівці», наїхав на двох велосипедістів, що прямували у попутному напрямку. Від важких травм обоє потерпілих загинули на місці. Відомо, що вони були мешканцями села Ладиги. Чоловікові було 48 років, а жінці – 55 років.

Слідство встановило, що аварія сталась з вини водія мікроавтобуса: він їхав зі швидкістю 110 км/год. Крім того, він не зменшив швидкість навіть при наближенні до велосипедистів. Встановлено, що за кермом автомобіля був Микола Леськов – директор філії «Старокостянтинівський райавтодор».

Суд першої інстанції розглядав цю справу в лютому 2021 року. На судовому засіданні чоловік Микола Леськов визнав провину і пояснив, що в момент ДТП не слідкував за швидкістю авто, бо відволікся на розмову з товаришем. Коли ж він збив велосипедистів, то одразу викликав поліцію та медиків. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) та призначив йому шість років тюрми.

Однак прокуратура подала апеляцію, вимагаючи призначити винуватцеві ДТП не шість, а вісім років ув'язнення. Адвокат сторони потерпілих взагалі вимагав призначити десять років тюрми. Сторона обвинувачення зауважила, що суд першої інстанції не взяв до уваги той факт, що посадовець їхав за кермом у стані сп'яніння. Зокрема, суду передали відео з кафе «Случ», де чоловік того ж дня за декілька годин до вчинення аварії пив коньяк зі своїми знайомими.

Чоловік заперечив, що він лише «імітував» вживання алкоголю, проте суд йому не повірив. «Як стверджується матеріалами провадження, вину у вчиненні кримінального правопорушення [обвинувачений] визнав частково, фактично під тиском зібраних у провадженні доказів, даних про виявлення ним жалю в провадженні не встановлено, не вживав достатніх заходів щодо відшкодування шкоди та досягнення порозуміння з потерпілими», – йдеться у вироку Хмельницького апеляційного суду.

Відтак чоловікові змінили вирок і посилили покарання: замість шести років ув'язнення йому призначили вісім. Також йому на три роки заборонили сідати за кермо. Окрім цього, суд постановив сплатити родичам загиблих по 190 тис. грн, сумарно це 950 тис. грн компенсацій.

Вирок наразі набрав законної сили, але обвинувачений ще може подати касаційну скаргу та оскаржити рішення.