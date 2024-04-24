38-річний Мар’ян Заблоцький є економістом та експертом з аграрного ринку України

Член партії «Слуга народу», народний депутат Мар’ян Заблоцький оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. У нардепа немає власної нерухомості, річний дохід подружжя перевищив 2 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації Мар’яна Заблоцького, у 2023 році він отримав 640 тис. грн зарплати у Верховній Раді, його дружина Тетяна задекларувала 1,4 млн грн зарплати у ТзОВ «Сімкорп Україна» – компанія займається консультуванням з питань інформатизації. Торік зарплата Тетяни Литвин у цій фірмі становила близько 200 тис. грн.

У 2023 році подружжя не купувало нової нерухомості. Тетяна Литвин є співвласницею квартири у Львові (65,7 м2), а Мар’ян Заблоцький вказав, що орендує квартиру та паркомісце у Києві.

Нардеп є власником авто Tesla Model 3 (2018 року випуску) – авто він придбав у 2021 році за 874 тис. грн. Із 2022 року Мар’ян Заблоцький може користуватись батьковим авто Toyota Highlander (2017 року випуску).

Мар’ян Заблоцький вказав авторські права на комп’ютерні програми. У подружжя є у власності криптовалюта, зокрема USDT, Ethereum (ETH), BUSD.

38-річний Мар’ян Заблоцький народився та навчався у Львові, він є економістом та експертом з аграрного ринку України. До обрання народним депутатом він був головою правління Української аграрної асоціації та керівником громадських організацій Центр ефективного законодавства та Українське товариство економічних свобод.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.