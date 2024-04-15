49-річний політик Тарас Батенко є народним депутатом двох скликань

Народний депутат Тарас Батенко із Львова оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Політик отримав 702 тис. грн зарплати у ВР, компенсацію за оренду житла. Нардеп із дружиною не мають власних авто, але їздять на машинах помічників Батенка.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Тарас Батенко отримав 702 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 644 тис. грн на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень та 199 тис. грн компенсації на оренду житла. Дружина політика Катерина вказала 80 тис. грн доходу у Верховній Раді – відомо, що вона є помічницею народної депутатки Ірини Констанкевич.

Подружжя не купувало нової нерухомості у 2023 році. Катерина Батенко вказала дві земельні ділянки у селі Звенигород біля Львова (одна власна, інша в оренді) та незавершене будівництво будинку у цьому селі. Тарас Батенко є власником квартири (21,7 м2) та співвласником ще однієї квартири у Львові площею 51,3 м2. Житло у Києві нардеп орендує.

Тарас Батенко користується Toyota Camry 2017 року випуску, яке належить його колишній помічниці Ксенії Єгоровій, а Катерина Батенко користується Mercedes-Benz GLE 300D (2020 року випуску), власником цього авто є помічник Тараса Батенка – Володимир Свердун.

Серед видатків Тарас Батенко вказав 760 тис. грн за навчання доньки у приватній школі Akademeia High School у Варшаві. Заощадження політик зберігає у банку: 5,4 тис. євро, 83,6 тис. доларів, 294 тис. грн. Катерина Батенко зберігає готівкою 1,3 млн грн, ще 1,6 млн грн – у банку.

49-річний політик Тарас Батенко є народним депутатом двох скликань, а також двічі був депутатом Львівської облради. У 2023 році очолив політичну партію «За майбутнє», замість її попереднього очільника Ігоря Палиці.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.