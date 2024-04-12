Павло Бакунець пройшов у Верховну Раду від «Самопомочі», до цього він був міським головою Яворова

Колишній мер Яворова, нардеп Павло Бакунець, який пройшов у ВР від партії «Самопоміч», оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Нардеп з дружиною вказали близько 900 тис. грн доходів та 17 тис. доларів заощаджень готівкою.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Павло Бакунець отримав 637 тис. грн зарплати у Верховній Раді, його дружина Вікторія вказала 260 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 10 тис. грн допомоги при народженні дитини.

Подружжя не купувало нової нерухомості. Павло Бакунець є власником квартири (45,9 м2), Вікторія Бакунець є співвласницею квартири (49 м2), а також сім’я може користуватись ще однією квартирою (75 м2) – уся нерухомість знаходиться у Яворові. Нардеп також орендує офіс у Яворові та житло у Києві. У власності Павла Бакунця є авто Мercedes-Benz C220 (2001 року випуску).

Щодо заощаджень, то нардеп із дружиною зберігають понад 200 тис. грн на банківських рахунках, ще 17 тис. доларів і тисячу євро готівкою.

Нагадаємо, що 36-річний Павло Бакунець пройшов у Верховну Раду від «Самопомочі», до цього він був міським головою Яворова. Наприкінці 2022 року нардеп голосував за скандальну реформу містобудування. На посаді мера Яворова відзначився кількома незвичними вчинками – освідченням дівчині під час святкування Дня міста та сплатою боргу військового містечка з власної зарплати.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.