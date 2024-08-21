Тернополянам радять не відвідувати набережну та пляжі

Через добу після удару російським БпЛА, вранці 21 серпня, у Тернополі спеціалісти виявили перевищення рівня хлору в повітрі лише у двох точках з 11, а саме на двох пляжах Тернопільського озера – «Циганці» та Дальньому пляжі. Тернополянам радять не відвідувати набережну ставу та рекреаційні зони поруч.

Під час брифінгу 21 серпня головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук повідомила, що наступного дня після атаки Росії та пожежі на резервуарі з пальним проби атмосферного повітря спеціалісти центру відбирали двічі. Заміри проводили в 11 критичних точках – на межі житлової забудови та низовини.

«Перевищенні показники хлору та соляної кислоти в повітрі зафіксували в 2 місцях з 11. Концентрація становила вище норми в 2,5 раза. Тобто якщо 20 серпня ми повідомляли про завищену концентрацію хлору в 4-10 разів, то це показник вже знизився. Ці точки знаходяться поблизу нашої водойми в Тернополі. Оскільки хлор важчий за повітря, він випадає в низовину і зв’язується з водою, утворюючи соляну кислоту», – зазначила Оксана Чайчук.

Перевищення показників хімічних сполук у водоймах та водозаборах Тернополя не має. Воду перевіряли на вміст важких металів, і нічого не виявили. У Тернопільському обласному центру контролю та профілактики хвороб зазначили, що заміри проводитимуть до тих пір, поки всі показники не прийдуть до норми.

Нагадаємо, що у Тернополі в ніч проти 20 серпня один із російських БпЛА влучив в об’єкт промисловості на околиці міста, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на одному із резервуарів з пальним. Загиблих чи постраждалих не має. Однак у Тернопільській ОВА жителям міста та Тернопільського району рекомендували зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю. 20 серпня після атаки Центр контролю та профілактики хвороб зафіксував на 11 точках міста та прилеглих сіл перевищення показників хлору та соляної кислоти від 4 до 10 разів.