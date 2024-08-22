В трьох точках, де проводилися заміри, ці сполуки були нижче норми

У Тернополі спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб не виявили перевищень хлору та соляної кислоти. В трьох точках, де проводилися заміри, ці сполуки були нижче норми. Два дні напередодні, 20 і 21 серпня, працівники центру фіксували високу концентрацію хлору внаслідок пожежі на резервуарі, яка трапилася після російської атаки.

Групи швидкого реагування Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводили заміри о 8:00 22 серпня. Проби атмосферного повітря, щоб визначити забруднення, відбирали на межі забруднення, межі житлової забудови у визначених точках.

«За результатами досліджень не спостерігається перевищень вмісту хлору та соляної кислоти у атмосферному повітрі. Дослідження проводилися в трьох точках, де напередодні увечері 21 серпня ще фіксувалися перевищення. А саме забір провели на вул. Набережній, вул. Бродівській та на вул. Білецькій. Там хлор становив нижче норми – 0,1 мг/м3», – повідомила під час брифінгу 22 серпня головна санітарна лікарка, керівниця Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук.

Також заміри проводилися в Теребовлі та Козовій, адже напередодні хмара з димом від пожежі пішла в сторону цих міст. За результатами моніторингу стану атмосферного повітря перевищень хлору та соляної кислоти не виявлено. В центрі зазначили, що жителі Тернополя можуть повертатись до звичного ритму життя️.

Додамо, що в Тернополі в ніч проти 20 серпня один із російських БпЛА влучив в об’єкт промисловості на околиці міста, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на одному із резервуарів з пальним. Загиблих чи постраждалих не має. Однак у Тернопільській ОВА жителям міста та Тернопільського району рекомендували зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю. 20 серпня після атаки Центр контролю та профілактики хвороб зафіксував на 11 точках міста та прилеглих сіл перевищення показників хлору та соляної кислоти від 4 до 10 разів.