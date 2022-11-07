Нацгвардійці розробили установку для знищення ворожих безпілотників
З її допомогою вже вдалося збити три Shached-136
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Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення безпілотників противника. Для мобільності її встановили на пікапі. З її допомогою вже вдалося збити три іранські безпілотники Shached-136.
У Нацгвардії розповіли, що спусковий механізм, який додали на установку, активує відразу два кулемети. Також у майстерні додали зенітний приціл.
«Кулемет ПКТ у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом. Для ведення вогню нацгвардійці додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети», – повідомили на сторінці Нацгвардії.
Фото Нацгвардії
Зазначається, що чимала частина бронетехніки, яку зараз використовують в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62 мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами.