Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення ворожих безпілотників

Миколаївські гвардійці створили установку з кулеметами ПКТ для знищення безпілотників противника. Для мобільності її встановили на пікапі. З її допомогою вже вдалося збити три іранські безпілотники Shached-136.

У Нацгвардії розповіли, що спусковий механізм, який додали на установку, активує відразу два кулемети. Також у майстерні додали зенітний приціл.

«Кулемет ПКТ у танковій версії використовує електроспуск, у нього немає сошок та пістолетної рукоятки з прикладом. Для ведення вогню нацгвардійці додали спусковий механізм на саму установку, яка активує відразу два кулемети», – повідомили на сторінці Нацгвардії.

Фото Нацгвардії

Зазначається, що чимала частина бронетехніки, яку зараз використовують в ході бойових дій в Україні, оснащена 7,62 мм танковими кулеметами чи іншими крупнокаліберним кулеметами.