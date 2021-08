Коли всі знову почали говорити про Брітні Спірс – ми мовчали. Так само не сказали ні слова, коли повернулися в моду джинси-кльош з низькою посадкою. І коли «Друзі» зустрілися. Але після того, як Бен Аффлек та Дженіфер Лопес зійшлися знову, заперечувати очевидне було безглуздо – ми повернулися у двотисячні.

ZAXID.NET зібрав 17 доказів того, що ми справді повернулись у 2000-ті. У цій історії знайшлося місце навіть для Вакарчука.

Free Britney

Брітні Спірс була однією з найпопулярніших поп-співачок кінця 1990-х – початку 2000-х років. Хто ж не чув (і не підспівує досі) «…Baby One More Time», «Oops!... I Did It Again», «Everytime» чи «Toxic»? У 2004 році вона вийшла заміж, народила двох дітей і поставила кар’єру на паузу, проте лишалася у полі зору ЗМІ – завдяки скандалам та алкогольній і наркотичній залежності. Після низки публічних зривів та невдалих реабілітацій у 2008 році вона втратила опіку над дітьми, а суд призначив опікуна їй – батька Джеймса Спірса.

Від початку 2010-х про Брітні майже не було чути, поки у 2019-2020 розпочався судовий процес про позбавлення її батька опікунства над нею. Вона розповіла, що батько не тільки керував її майном та кар’єрою, а й забороняв виходити знову заміж, народити ще одну дитину, зустрічатися з друзями. Рух #FreeBritney набув широкої популярності у 2020-2021 роках, коли публічну підтримку Брітні висловили Мадонна, Шер, Мерая Кері, Джастін Тімберлейк, Роуз Мак-Гавен, Сара Джессіка Паркер, Енді Коен та багато інших зірок. У 2021 році суд дозволив співачці найняти адвоката, і в серпні Джеймс Спірс повідомив, що готовий відмовитися від опікунства.

Повернення «Друзів», Пліткарки і Кері Бредшоу

У 2021 році продовження отримали одразу три серіали, популярні у 2000-х. У травні вийшов спецепізод одного з найуспішніших ситкомів в історії «Друзі», який виходив із 1994 до 2004 року. Рейчел, Рос, Джої, Фібі, Чендлер та Моніка вперше після закінчення оригінального серіалу зібралися разом, щоб сентиментально згадати минуле та розповісти про закулісся зйомок. Так ми дізналися, що Дженніфер Еністон та Девід Швіммер мали взаємну симпатію, як і їхні герої Рейчел та Рос, проте ці стосунки так і не відбулися. Але 2021 рік, здається, дав їм ще один шанс: на початку серпня з’явилися чутки про те, що зірки почали зустрічатися.

У липня вийшов перший епізод продовження телесеріалу «Пліткарка», що був популярним серед молоді і виходив у 2007-2012 роках. Основні декорації і суть не змінилися: це розповідь про старшокласників престижної школи на Мангеттені, за якими пильно слідкує анонімна блогерка Пліткарка. Її, як і в оригінальному серіалі, озвучила Крістен Белл. У продовженні «Пліткарки» стало більше дорослого контенту, а головні герої стали більш різноманітними – зокрема, з’явилося більше темношкірих персонажів та представників ЛГБТ.

Ще одна бомба 2021 року – зйомки нового сезону культового серіалу 1998-2004 років «Секс і місто» про чотирьох подруг з Нью-Йорка. На відміну від «Друзів» та «Пліткарки», це має бути повноцінне продовження оригінального серіалу з тими ж героїнями. Точніше майже тими ж: акторка Кім Кетролл, яка грала Саманту, відмовилася від участі в цьому проекті.

Бенніфер

Найяскравіше возз’єднання 2021 року – Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Вони почали зустрічалися після зйомок разом у комедії «Джилі» у середині 2002 року і заручилися вже в листопаді. Їхні стосунки були дуже пристрасними та публічними, таблоїди почали називати їх «Бенніфер». Проте призначене на вересень 2013 весілля відклали, а потім пара повідомила про розрив стосунків.

Знаменитості досить рідко відновлюють стосунки через стільки років після розриву, тому повідомлення навесні 2021 року про те, що Бена Аффлека та Дженніфер Лопес помітили знову разом, викликало значний резонанс серед преси та фанатів. Офіційно вони підтвердили свої стосунки лише у кінці липня: Лопес опублікувала фото з Аффлеком в Instagram на свій 52-й день народження. А вже за місяць Аффлека помітили в ювелірному магазині за вибором обручки.

фото MEGA Agency

Мода 2000-х

Мода циклічна, у чому ми неодноразово переконувалися за останні десять років. Здається, сучасні дизайнери відтворили у своїх колекціях фактично все попереднє століття, і тепер настав час і для 2000-х. Після «мамських» джинсів з високою посадкою у моду повернулася знову посадка на стегнах з кроєм кльош, як і суцільні джинсові костюми. Якщо ж вам здається, що модні кроп-топи – це фішка теперішнього сезону, знайдіть свої фото з 2000-2005 років. Також другий шанс несподівано отримали штани-карго (такі майже джогери з кишеньками) та спортивні костюми (які почали знову носити не тільки в спортзал).

Так, майже все це знову в моді

Чокери у кінці 1990-х та у 2000-х були найбільш популярними серед субкультур та молоді, яка потребувала бунту проти системи чи дорослих. Та з часом вони втратили свій символізм, а в останні кілька років поступово почали повертатися в моду в різних, більш елегантних або простих формах. Ще одна прикраса з 2000-х – обручі (насправді вони, як і пов’язки на голову, є трендом 1980-х, але у 2000-х був другий пік їхньої популярності). Спершу діти та підлітки почали носити з їх допомогою декоративні квіти та вушка, а потім перукарі почали пропонувати цікаві варіанти зачісок з обручами та пов’язками.

Телефон-жабка

Майже в кожного з нас був телефон-жабка, який економив місце в кишені та відкривався ефектним жестом. Але в кінці 2000-х у широкому доступі почали з’являтися сенсорні телефони, які поступово цілком витіснили «жабки» з ринку. Здавалося, що потреби в них вже немає, та і як ти складеш сенсорний телефон? Та і навіщо?

Та у 2019 році Motorola, яка у 2000-х виготовляла одні з наймодніших «жабок», вирішила поностальгувати і випустила в продаж інноваційний смартфон Razr, у якого складається сенсорний екран. Пізніше ініціативу підтримав і Samsung та випустив версію Galaxy Flip3. Звичайно, коштують такі елітні моделі дорого – понад 20 тис. грн.

«Талібан»

15 серпня радикальний ісламістський рух «Талібан» оголосив про встановлення своєї влади в Афганістані. Фактично таліби захопили всю країну всього за тиждень, і місцевому уряду не лишалося більше нічого, аніж передати їм керівництво державою. 19 серпня «Талібан» оголосив про створення Ісламського емірату Афганістан – вдруге в історії.

Уперше таліби керували країною у 1996-2001 роках. Режим радикальних ісламістів повалила коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки у результаті інтервенції, спричиненої терактами 11 вересня. Не дивно, що «Талібан» захопив знову владу саме тоді, коли США почали виводити з Афганістану свої війська. Детальніше про те, що і чому відбувається зараз в Афганістані, можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET.

Black Lives Matter

Расизм – одна з вічних проблем США, особливо коли йдеться про ставлення поліцейських до афроамериканців. Більшість вбивств темношкірих поліцейськими набувають резонансу, а частина з них провокує масові протести. Так, у 2001 році в Цинциннаті розпочалися масові заворушення після вбивства 19-річного Тімоті Томаса, який намагався втекти від поліції. Протестувальники влаштували погроми в місті, поліцейські використовували сльозогінний газ та пластикові кулі. Загалом під час заворушень за кілька днів постраждали 60 людей.

фото Getty Images

Низка подібних демонстрацій відбулася у 2014-2015 роках, та найбільш масовими стали протести, які розпочалися у травні 2020 року після вбивства Джорджа Флойда. Влітку заворушення поширилися не лише по всій території США. Згідно з різними дослідженнями, в пікові моменти в протестах брали участь від 15 до 26 млн американців, що робить ці демонстрації наймасовішими в історії США.

Камбек Вакарчука

Лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук у 2007 році став нардепом від альянсу «Наша Україна – Народна самооборона» після того, як підтримав під час Помаранчевої революції Віктора Ющенка. Майже за рік він склав повноваження депутата. Особливого подиву це не викликало – навпаки, більш дивувало те, що він став депутатом, адже навіщо співакові велика політика.

Перед президентськими виборами 2019 року з’явилися чутки про його балотування, які так і лишилися чутками. Натомість на парламентські вибори він привів власну новостворену партію «Голос» – зібрану з амбітних, молодих, ще незаплямованих політикою фахівців у різних галузях. 20 з них потрапили до Верховної Ради, і здавалося, що це повернення Вакарчука у політику – свідоме, всерйоз і надовго. Але ніт – майже за рік він склав мандат, а партія «Голос» почалася сипатися, як дубові листочки восени. До речі, офіційний колір «Голосу» – помаранчевий. Нічого не нагадує?

фото 24 каналу