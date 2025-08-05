Ввечері вівторка, 5 серпня, та протягом середи, 6 серпня, у Львові та області очікуються грози, град та шквальний вітер. Про це інформують синоптики львівського гідрометцентру.

У прогнозі синоптиків вказано, що ввечері 5 серпня та протягом 6 серпня у Львівській області та у Львові очікуються грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с, град.

У середу, 6 серпня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Прогнозують короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13 – 18°С, вдень 17 – 22°С тепла.

Львівська міськрада закликає містян бути обережними під час грози та не ховатись під деревами, оскільки вони притягують блискавки та є небезпека падіння гілок. У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій львів’ян просять телефонувати на «Гарячу лінію міста» (15-80).