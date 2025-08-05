Йдеться про настоятеля Свято-Никольської церкви міста Мосальська РФ Владислава Берегового

В Івано-Франківську передали до суду справу ієрея РПЦ Владислава Берегового, який підтримує збройні підрозділи РФ. Колишнього священника парафії УПЦ МП у Києві судитимуть заочно, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 5 серпня, обвинувачений є громадянином України і наразі займає посаду настоятеля Свято-Никольської церкви Пісочинської єпархії РПЦ. З початку повномасштабного вторгнення клірик розгорнув активну діяльність на підтримку армії РФ і через свою парафію та власний телеграм-канал збирає гроші для її підтримки.

Зусиллями ієрея підрозділи російської армії регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку та спостереження, комплектуючі, оргтехніку, аптечки, раціони харчування. Також придбали тепловізор, дрон, коліматорний приціл, глушники, акумуляторні батареї, блоки живлення, ретранслятор, мачту, антени, детектор дронів.

«Клірик особисто займався закупівлею “200 тисяч всєвозможних провізій” для “учасників СВО”. Продукти відправили військам агресора на тимчасово окупованій території України. Він також допомагав збирати кошти під чужі проєкти підтримки російських військ, беручи участь у марафонах та фестивалях як запрошений учасник», – зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, йдеться про настоятеля Свято-Никольської церкви міста Мосальська РФ Владислава Берегового, на телеграм якого підписано понад 91 тис. читачів. За свою діяльність клірик нагороджений численними подяками від армії РФ.

«Крім безпосередньої допомоги підрозділам агресора, ієрей веде активну пропагандистську діяльність – використовує релігійні аргументи, щоб покласти провину за початок агресії на Україну, обвинувачує українців у “неонацизмі”, “русофобії” та “сатанізмі”. А також веде ідеологічну боротьбу проти помісної української церкви, яку називає “розкольниками”, та за продовження підпорядкування УПЦ московському патріархату РПЦ», – зазначили в СБУ.

За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднаному з розпалюванням національної та релігійної ворожнечі, а також пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 КК України) Владиславу Береговому загрожує від 10 до 12 років ув’язнення.