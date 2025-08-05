Розвіддані вказують, що Росія сприяла обранню Дональда Трампа президентом США у 2016 році

У США розпочали розслідування справи щодо того, як за часів адміністрації Барака Обами діяли з розвідданими про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це у понеділок, 4 серпня, повідомила газета The Hill.

Мін’юст США розпочав розслідування щодо того, як посадовці адміністрації Обами діяли з даними про можливе втручання Росії у вибори 2016 року. Очільниця американської розвідки Тулсі Габбард звернула увагу на висновки розвідки і двопартійної групи у Сенаті щодо того, що очільник Кремля Владімір Путін розпорядився провести кампанію, яка б мала на меті сприяти обранню Дональда Трампа президентом США. Вона припустила, що посадовці зманіпулювали розвідданими, щоб зашкодити нинішньому президенту США.

Речник Білого дому Гаррісон Філдс заявив, що після наведеної інформації адміністрація зобов’язується провести ретельне розслідування. Він зазначив, що американцям мають відкрити правду про те, наскільки експосадовці уряду діяли з метою зашкодити адміністрації Трампа і підривати волю американського народу.

В офісі Обами відреагували на справу, назвавши її відволіканням уваги на тлі того, що Трампа закликають розкрити інформацію про переслідування засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо, американська розвідка раніше заявляла, що Росія втручалася у вибори в 2016 році за допомогою кампаній в соціальних мережах, а також викрадення й публікацію електронних листів Демократичної партії. Вони вважають, що Росія намагалася допомогти кампанії Трампа й посіяти хаос в американському політичному процесі. Сліди російських кібератак під час президентських перегонів у США було виявлено у 39 штатах.