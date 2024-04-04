Порушинків прикордонники зупиняли пострілами вгору

Неподалік кордону з Румунією чернівецькі прикордонники затримали неповнолітнього буковинця, який допомагав ухилянтам втекти з України. Хлопця та ще трьох дорослих військовим довелося зупиняти пострілами вгору, адже вони намагалися втекти. Наразі поліцейські розшукують організатора незаконного трансферу.

Троє чоловіків призовного віку та їх неповнолітній провідник намагалися перейти кордон неподалік прикордонно-пропускного пункту «Красноїльск». Прикордонники втікачів затримали за 2 кілометри до рубежу з Румунією. Коли ухилянти помітили людей у військовій формі, то почали втікати. Щоб зупинити втікачів охоронці кордону здійснили кілька попереджувальних пострілів у повітря.

Порушників зобов'яжуть сплатити штраф

«Згодом оперативники встановили, що за незаконну подорож до кордону мешканці Дніпропетровської, Київської та Чернігівської областей заплатили по 5 тис. доларів організатору, а от послуги провідника надавав неповнолітній. Хлопець проживає у прикордонному селі і добре знає місцевість », – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Прикордонна служба направила інформації в поліції щодо кримінального правопорушення за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Відомості внесено до ЄРДР. Відносно ухилянтів склали адмінпротоколи за ст. 185-10 та 204-1 КУпАП. Їм загрожує штраф. Поліцейські наразі розшукують організатора незаконного трансферу військовозобов’язаних чоловіків.