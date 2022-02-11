Оксана Єрьоменко з вересня 2019 року працює на посаді медсестри у ліцеї «Галицький», що на вул. Замковій

Галицький районний суд Львова задовольнив позов медсестри Оксани Єрьоменко про скасування наказу про її відсторонення від роботи у львівському ліцеї. Вона також відсудила 19,2 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу.

Як вказано у рішенні суду, Оксана Єрьоменко з вересня 2019 року працює на посаді медсестри у ліцеї «Галицький», що на вул. Замковій. 8 листопада її відсторонили від роботи, оскільки жінка була невакцинована.

Оксана Єрьоменко звернулась до суду, вимагаючи скасувати наказ про її відсторонення від роботи та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу.

«Свої вимоги мотивувала тим, що щеплення проти Covid-19 не віднесено до переліку обов’язкових, як це передбачено Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Крім того, відповідач не створив належних та чітко регламентованих законодавством умов для проведення позивачем щеплення проти Covid-19. Для забезпечення можливості проведення щеплення проти Covid-19, роботодавець мав би видати відповідний внутрішній розпорядчий документ, яким направити позивача у робочий час та зі збереженням за ним цього дня середнього заробітку до медичного закладу для проходження медичного огляду», – вказано у обґрунтуванні вимог позивачки.

У судовому засіданні Оксана Єрьоменко додала, що «вважає щеплення експериментом. Її дуже турбує, що згідно повідомлень у ЗМІ після проведення щеплень є смертельні випадки пацієнтів. Оскільки у неї є неповнолітні діти, вона боїться робити щеплення».

Представник відповідача, ліцею, у якому працює жінка, проти позовних вимог заперечив. За його словами, 5 листопада медсестру попередили про її можливе відсторонення від посади через відсутність щеплень, посилаючись на постану Кабміну про карантин, а також наказ МОЗ, тому вважає, що відсторонення є законним.

Суддя Людмила Фролова, яка розглядала цю справу, стала на сторону медсестри та вважає, що «наказом відповідача про відсторонення позивача від роботи без збереження заробітної плати на час відсутності щеплення від Covid-19 порушено права позивача гарантовані Конвенцією про захист прав та основоположних свобод».

Суддя задовольнила цивільний позов Оксани Єрьоменко до ліцею «Галицький» про скасування наказу про її відсторонення та стягнення 19,2 тис. грн зарплати. На рішення ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, 8 листопада вступив у дію наказ Міністерства охорони здоров’я про обов’язкову вакцинацію для певних категорій населення, зокрема, освітян. Усіх невакцинованих вчителів, викладачів та інших працівників сфери освіти мають відстороняти від роботи, поки ті не вакцинуються.