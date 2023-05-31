Потужний вибух на заводі було чути за кілька кілометрів

У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, ймовірна причина виникнення пожежі – влучання безпілотників. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у Сіверському районі сталась пожежа на території Афіпського НПЗ. загорілась одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – удар БПЛА.

За словами очевидців, попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів.

Нагадаємо, на початку травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, також загорілась нафтобаза.