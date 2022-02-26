Зенітні ракети Stinger допомагають збивати літаки та вертольоти

Уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити на допомогу до України 200 зенітних ракет Stinger. Про це йдеться у спільному листі до парламенту очільників МЗС та Міноборони, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Телеканал RTL, зокрема, цитує документ за підписом міністрів закордонних справ та оборони, Вопке Хукстра та Кайси Оллонґрен, у якому йдеться, що урядовці змогли уникнути стандартної та тривалої процедури погодження.

«Для цього запиту було проведено ретельний розгляд критеріїв експорту зброї, але процедуру були скорочено з огляду на виняткові обставини», – йдеться у листі.

Так, Нідерланди безоплатно передадуть на потреби української армії 200 ракет Stinger американського виробництва, які перебувають на озброєнні армії Нідерландів.

IM-92 Stinger — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Ракети довжиною 1,5 метра і вагою понад 16 кілограмів мають понадзвукову швидкість, 2400 кілометрів на годину, та є ефективними для ураження цілей у радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів. Такі системи протиповітряної оборони є дуже важливими для збивання російських гелікоптерів та літаків.

Уряд Нідерландів погодився відправити в Україну також інші військові товари. Вони «будуть відправлені якомога швидше, але Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами», йдеться у листі до парламенту.

За інформацією видання «Бабель», Чехія відправить Україні допомогу на понад 8 мільйонів євро. Йдеться про кулемети, автомати та інше легке озброєння.

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