Нідерланди закуплять для України розвідувальних БпЛА на 42,6 млн євро
На початку жовтня Нідерланди виділили 400 млн євро на розробку новітніх БпЛА для Сил оборони
Міністерство оборони Нідерландів закупить для поставки в Україну безпілотників на суму 42,6 млн євро. Безпілотники для розвідки, спостереження та рекогностування оборонне відомство замовило в нідерландської компанії DeltaQuad. Про це повідомило міноборони країни увечері 18 жовтня.
Зазначається, що закупівля стане першим кроком у виконанні Плану дій щодо безпілотників, про який оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час свого візиту в Україну 6 жовтня.
«Неозброєні безпілотники ISR можуть літати довго і далеко. Вони використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих і спостереження», – ідеться в повідомленні.
У міністерстві оборони Нідерландів нагадали, що на реалізацію Плану дій щодо безпілотників країна виділила 400 млн євро, з яких понад 50% припадає на нідерландську промисловість. З міркувань безпеки інформація про кількість, типи й терміни поставок безпілотників DeltaQuad в Україну не розголошується.
До слова, як повідомляла інформаційна агенція Reuters, з початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди витратили близько 4 млрд євро на військову допомогу Україні.
Допомога Нідерландів для України – останні новини
17 жовтня уряд Нідерландів анонсував виділення понад 271 млн євро на закупівлю великокаліберних артилерійських снарядів для України. Допомогу нададуть у межах чеської ініціативи.
6 жовтня Нідерланди передали Україні першу партію винищувачів F-16. Ще 24 літаки передадуть у найближчі місяці, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.