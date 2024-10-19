Україна отримає розвідувальні БпЛА виробництва нідерландської компанії DeltaQuad

Міністерство оборони Нідерландів закупить для поставки в Україну безпілотників на суму 42,6 млн євро. Безпілотники для розвідки, спостереження та рекогностування оборонне відомство замовило в нідерландської компанії DeltaQuad. Про це повідомило міноборони країни увечері 18 жовтня.

Зазначається, що закупівля стане першим кроком у виконанні Плану дій щодо безпілотників, про який оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час свого візиту в Україну 6 жовтня.

«Неозброєні безпілотники ISR можуть літати довго і далеко. Вони використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих і спостереження», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві оборони Нідерландів нагадали, що на реалізацію Плану дій щодо безпілотників країна виділила 400 млн євро, з яких понад 50% припадає на нідерландську промисловість. З міркувань безпеки інформація про кількість, типи й терміни поставок безпілотників DeltaQuad в Україну не розголошується.

До слова, як повідомляла інформаційна агенція Reuters, з початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди витратили близько 4 млрд євро на військову допомогу Україні.

Допомога Нідерландів для України – останні новини

17 жовтня уряд Нідерландів анонсував виділення понад 271 млн євро на закупівлю великокаліберних артилерійських снарядів для України. Допомогу нададуть у межах чеської ініціативи.

6 жовтня Нідерланди передали Україні першу партію винищувачів F-16. Ще 24 літаки передадуть у найближчі місяці, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.