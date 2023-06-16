Водночас коли саме прибуде озброєння, країна не уточнила

Німеччина оголосила про «негайне» надання Україні ракет для системи ППО Patriot. Йдеться про 64 керовані ракети, які допоможуть захистити українське небо, повідомив у п'ятницю, 16 червня, міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає Welt.

Про передачу ракет для ППО Борис Пісторіус оголосив на засіданні НАТО у Брюсселі. За його словами, ракети мають бути негайно доставлені в Україну.

«Це дуже важливий знак стійкої підтримки успішних зусиль українських Збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз на цьому етапі війни», – повідомив німецький міністр оборони.

Водночас Борис Пісторіус не уточнив терміни постачання ракет.

Нагадаємо, 15 червня США, Велика Британія, Данія та Нідерланди оголосили, що нададуть сотні додаткових зенітних ракет та ППО для контрнаступу України. Постачання вже розпочалося і має бути завершеним протягом кількох тижнів.