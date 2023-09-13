Німеччина оголосила про передачу Україні БМП Marder, розвідувальних дронів та снарядів
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Уряд Німеччини оголосив про передання Україні нового пакета військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли бойові машини піхоти Marder. Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду у середу, 13 вересня.
Як наголосили в німецькому уряді, ці поставки здійснюються з галузевих запасів та фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. До нового пакета увійшли:
- 20 БМП Marder з боєприпасами;
- 3000 снарядів калібру 155 мм;
- 2 броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1;
- матеріали для знешкодження боєприпасів;
- 1 система спостереження супутникового зв'язку Satcom;
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- 2 мобільні антенні системи;
- 10 систем виявлення дронів;
- сідельний тягач 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
- 5 вантажопідіймальних машин 8x8;
- 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи);
- 3 карети швидкої допомоги;
- 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.
Нагадаємо, що раніше компанія Rheinmetall повідомила, що отримала від німецького уряду доручення поставити Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder. Замовлення на «високу двозначну суму в мільйони євро» розмістили ще в серпні 2023 року. Наразі Rheinmetall продовжує капітальний ремонт цих машин.
З новою поставкою загальна кількість БМП Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, досягне 80. У березні компанія вже відвантажила для України перші 20 бойових машин піхоти на замовлення уряду Німеччини. Крім того, у червні 2023 року було замовлено ще 20 БМП. Зараз їх ремонтують та відправляють.
Що відомо про БМП Marder
Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу і досі використовується там, є однією з найперевіреніших систем озброєння такого типу у світі. За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася та покращувалася за бойовими характеристиками. Marder може захистити екіпаж від куль, снарядів калібром 30 мм і дрібних фрагментів. Має захист від стандартних збройних систем завдяки зварній сталі. Озброєння. Головна зброя – гармата калібру 20 мм або 30 мм, яка може ефективно боротися з легкими броньованими цілями та живою силою противника. Її дальність ураження – до 2,5 км. Крім того, у БМП є кулемети калібру 7,62 мм. Також присутній протитанковий комплекс MILAN 2T з дальністю стрільби 2 км.
Бронетранспортери є модернізованими Marder 1A3, які Rheinmetall раніше прийняла зі складу Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall за свій рахунок розпочала модернізацію бронетранспортерів до негайної бойової готовності.