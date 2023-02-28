Вартість двох систем ППО Skynex - 212 млн доларів

Німеччина відправить в Україну дві системи ППО малого радіусу дії Skynex. Вони стануть на озброєнні ЗСУ вже протягом року, заявив генеральний директор німецького концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер.

За словами Паппергера, якого цитує The Wall Street Journal, дві системи Skynex, які виготовить його компанія, замовив німецький уряд. Їх вартість становить 212 млн доларів.

Директор концерну зазначив, що в інакшому випадку Німеччина самостійно використала б ці ППО для власного захисту.

Skynex призначені для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Система здатна збивати безпілотники або крилаті ракети 35-міліметровими боєприпасами. Rheinmetall представила систему протиповітряної оборони Skynex у листопаді 2021 року.

Система вже продемонструвала свою здатність уражати невеликий рій із малих повітряних дронів. Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, які також розробила Rheinmetall, є значно дешевшим, ніж аналогічні системи ППО, які базуються на керованих ракетах. Ці боєприпаси не підпадають під дію електронних засобів протидії під час пострілу.

Нагадаємо, раніше Німеччина обіцяла Україні чотири сучасні системи ППО IRIS-T, але наразі передала лише одну.