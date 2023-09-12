Незважаючи на оголошену мету відмовитись від російських енергоносіїв, Німеччина продовжує закуповувати великі обсяги російських нафтопродуктів у Індії, повідомив журнал Der Spiegel, спираючись на дані Федерального статистичного відомства, оприлюднені 12 вересня, пише DW.

Згідно з цими даними, обсяг імпорту нафтопродуктів з Індії до Німеччини за рік зріс у 12 разів. Так, у період із січня до липня 2022 року включно він становив 37 млн євро. Однак у аналогічний період 2023 року імпорт нафтопродуктів з Індії до Німеччини зріс до 451 млн євро. Це 2,4% всього імпорту нафтопродуктів до Німеччини за цей період.

«В основному це був імпорт з Індії газойлю, який використовується для виробництва дизельного палива або мазуту. У той же час, згідно з базою даних ООН Comtrade, з початку російської агресивної війни в Україні Індія імпортує з Росії великі обсяги сирої нафти. Сира нафта є основною сировиною для виробництва газойлю», – пояснили представники Федерального статистичного відомства.

Раніше агенція Bloomberg повідомляла, що у липні Росія заробила від експорту нафти 15 мільярдів доларів. Це максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

На початку року в німецькому уряді заявили, що країна відмовилася від імпорту енергоносіїв з Росії, але визнали свою залежність від імпорту енергоносіїв загалом.