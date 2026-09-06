Безпілотна ракета Spectrum

5 вересня німецький аерокосмічний стартап Isar Aerospace здійснив другий запуск ракети-носія Spectrum, яка вивела на низьку навколоземну орбіту п’ять супутників. Цей запуск став першим комерційним польотом із території континентальної Європи, який завершився виходом на орбіту. Про це повідомили пресслужба Isar Aerospace та агентство Reuters.

Безпілотна ракета стартувала о 23:12 5 вересня з космодрому Андойя [Andøya] на однойменному норвезькому острові. Політ відбувся за планом: через 2 хвилини 35 секунд після старту перший ступінь штатно відокремився, після чого другий ступінь продовжив політ і вивів корисне навантаження на розрахункову орбіту.

Приблизно через дві години після запуску в Isar Aerospace повідомили, що другий ступінь Spectrum повторно увімкнув двигун, щоб скоригувати еліптичну орбіту. Після цього він успішно розгорнув усі встановлені на ракеті апарати.

Відомо, що на другому ступені Spectrum розмістили п’ять невеликих супутників-кубсатів, створених європейськими університетами та приватними компаніями, а також невіддільний експериментальний апарат компанії Dcubed.

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We made history. On just our second flight, we became the first commercial space company from Europe to deliver satellites into orbit. Mission 'Onward and Upward' successfully lifted off and deployed payloads into orbit. A new chapter for European spaceflight. More:… pic.twitter.com/AWvqG2l8Mn — Isar Aerospace (@isaraerospace) September 5, 2026

Міністерка промисловості та торгівлі Норвегії Сесілія Мюрсет заявила, що ця подія стала проривом для європейської ракетно-космічної галузі, яка покращує доступ континенту до космосу.

«Те, що ми тепер можемо запускати супутники з Андойї, зміцнює безпеку Норвегії та Європи в ці неспокійні часи, в яких ми живемо», — сказала Мюрсет.

Spectrum також стала першою орбітальною ракетою, яка використовує пропан як паливо.

Reuters додає, що наприкінці серпня Isar Aerospace оголосила про залучення близько 200 млн євро від Європейського космічного агентства для фінансування розробки нових ракет та розширення своєї інфраструктури для випробувань та запусків.

Німецька компанія також розробляє другий пусковий майданчик у Канаді.

Характеристики Spectrum

Spectrum – одноразова двоступенева ракета-носій легкого класу заввишки 28 м і діаметром 2 м. Перший ступінь оснащений дев’ятьма двигунами Aquila, які працюють на суміші рідкого пропану та рідкого кисню. На другому ступені встановлено один двигун, адаптований для роботи у вакуумі та здатний повторно вмикатися на орбіті.

Згідно з розрахунками, Spectrum може виводити до 1 тонни корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту та до 700 кг – на сонячно-синхронну орбіту.

Це був другий запуск Spectrum. Перший відбувся приблизно 18 місяців тому й завершився невдало: ракета впала в море та вибухнула невдовзі після старту з космодрому Анньоя.

Розслідування встановило, що аварія сталася через «незаплановане відкриття клапана скидання та втрату керування орієнтацією під час зміни крену ракети-носія».

Нагадаємо, у травні 2026 року компанія американського трильйонера Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск ракети Starship V3, якою планують доправити астронавтів на Місяць в межах місії Artemis IV у 2028 році.