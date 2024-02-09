На нові системи ППО для України Норвегія витратить понад 9 млрд грн

Уряд Норвегії пропонує парламенту погодити закупівлю для України додаткових систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті норвезького уряду, у п’ятницю, 9 лютого.

Йдеться про додаткові десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Їх планують придбати у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA). Вартість замовлення становитиме 3,45 млрд норвезьких крон (приблизно 9,5 млрд грн).

« Ми залишаємось вірними нашій підтримці України і разом з нашими союзниками зробимо все можливе, щоб зробити свій внесок там, де це найбільше потрібно. Протиповітряна оборона була і залишається дуже потрібною. Боротьба України – це також боротьба за нашу спільну безпеку, демократичні права і цінності», – сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Більшу частину систем ППО Україна має отримати у 2026 році. Водночас міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам зауважив, що уряд вживає всіх заходів для пришвидшення надання допомоги.

До слова, у грудні 2023 року Норвегія оголосила про надання Україні додаткових систем ППО NASAMS та фінансову й гуманітарну допомогу на суму 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, 2 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що до України прибули ще дві системи ППО. Втім, голова держави зауважив, що в Україні поки що недостатньо систем ППО. Він також зазначив, що нові системи ППО «збивають все».