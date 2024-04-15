Бензопили STIHL – ідеальний вибір домовласників та професійних садівників

Хоча надійні бензопили STIHL мають незмінно високий попит, компанія продовжує інвестувати в оновлення та розширення асортименту й потенціалу техніки. Так, у 2022 році у новій серії бензопил компанія STIHL представила концептуально нові моделі для приватного використання, які, окрім привабливого співвідношення ціни та якості, вирізняються кращою робочою ергономікою та спрощеним керуванням.

Цього року нова серія бензопил представлена чотирма моделями побутового класу: STIHL MS 162, MS 172, MS 182 та MS 212. Вони доступні в магазинах офіційної дилерської мережі в Україні. Компактні та універсальні пристрої оптимально підійдуть для нерегулярного використання в приватному господарстві, садівництві, ОСББ.

Водночас ці пили вирізняються зручністю в управлінні та легкістю експлуатації. Комбінований важіль дозволяє керувати всіма функціями однією рукою. Сучасна антивібраційна система відчутно зменшує передачу вібрації на рукоятку, що в поєднанні з оптимальним балансом інструменту забезпечує робочий комфорт навіть під час тривалої роботи. Перевірені функції, такі як бокове натягування ланцюга, зубчастий упор та напівпрозорі паливний та мастильний баки, доповнюють оснащення нових пил.

«Виробничі потужності STIHL, розташовані в семи країнах на чотирьох континентах, дозволяють дотримуватися високих стандартів якості, відомої у всьому світі як Made by STIHL. Кожен виробничий майданчик спеціалізується на виготовленні окремих компонентів або монтажу певних пристроїв. Наприклад, циліндро-поршневі групи виробляє завод STIHL в Бразилії, який постачає їх далі по логістичному ланцюжку до збиральної лінії. Але в кінцевому підсумку все зводиться до злагодженої роботи кожного компонента. Наразі це демонструє нова серія бензопил», – розповів Іван Сугейко, продукт-менеджер STIHL Україна.

Що відрізняє бензопили нової серії: огляд деталей оснащення

Компактність та потужність

Бензинові ланцюгові пили STIHL MS 162, MS 172, MS 182 і MS 212 є оптимальними моделями з базовим оснащенням для будь-яких задач у домашньому господарстві. Потужний 2-тактовий двигун забезпечує чудову продуктивність пиляння при одночасно низькому споживанні пального.

Нові універсальні мотопили підходять не тільки для догляду за приватною ділянкою та заготівлі дров, але й швидко стають незамінними в садівництві та ландшафтному дизайні, коли йдеться про обрізку, звалювання невеликих дерев або будівництво з дерева.

Низька віддача та точність

Високоякісна ріжуча гарнітура STIHL забезпечує оптимальну продуктивність різання та чистий різ із низьким рівнем вібрації та віддачі. Міцний металевий упор (в моделях MS 182 / MS 212) гарантує надійне утримання бензопили в стовбурі, а напрямна лінія валки, розташована на кришці ланцюгової зірочки та корпусі подібно до професійних пилок STIHL, підказує напрямок під час звалювання.

Ергономіка та робочий комфорт

Нова серія бензопил побутового класу оснащена більш сучасною пружинною антивібраційною системою, яка відчутно зменшує передачу вібрацій від двигуна та обертання ріжучої гарнітури. Що це означає для користувача? Мотопила працює рівномірно та плавно, зменшуючи передачу вібрації на рукоятку, розвантажуючи м’язи та суглоби та забезпечуючи меншу втомлюваність. Під час тривалої роботи це є відчутною перевагою.

Всі чотири моделі бензопил STIHL нової серії мають спрощений повторний запуск двигуна. Завдяки комбінованому важелю запуску двигуна, який автоматично повертається в робоче положення після використання положення «СТОП», забезпечується готовність до роботи та полегшується запуск двигуна після перерви.

За покращену ергономіку відповідають:

бокове натягування ланцюга, яке запобігає контакту з ріжучою гарнітурою під час заміни чи натягування;

оптимізована геометрія кришки корпусу обтічної форми, як у пилах професійного класу, що покращує ергономіку під час обрізання сучків;

напівпрозорі паливний та мастильний баки допомагають контролювати рівень їх наповнення.

Вибір домовласників та професійних садівників

За результатами дослідження споживчих уподобань, STIHL Україна цього року перемогла у двох номінаціях, отримавши першість у категоріях «Мотопили року» та «Садова техніка року». Вибір українського споживача на користь бренду STIHL обумовлений насамперед ґрунтовним підходом виробника до виготовлення високоякісного інструменту. І хоча нова серія бензопил STIHL ще тільки з’явилась в Україні, завдяки універсальності, співвідношенню ціни та якості, робочому комфорту її неодмінно оцінять як приватні користувачі, так і професіонали з догляду за ландшафтами чи обслуговуючі компанії, коли йдеться про обрізку та звалювання невеликих дерев, будівництво з дерева.

«Заміна шести попередніх моделей бензинових пил, які за десятки років здобули чималу популярність, знаменує собою кінець цілої епохи. Але нова серія мотопил STIHL MS 162, MS 172, MS 182 та MS 212 є повноправним та гідним спадкоємцем. Відгуки про нові пили з ринків різних країн залишаються позитивними. Клієнти високо оцінили спрощений запуск, співвідношення потужності до ваги, пружинну антивібраційну систему, повітряний фільтр та низьке споживання пального. Дійсно можна сказати, що нова серія бензопил STIHL – це новий рівень робочого комфорту та задоволення результатом», – наголосив Іван Сугейко, продукт-менеджер STIHL Україна.