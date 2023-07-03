Замість пластикових пакетів у магазинах будуть пропонувати багаторазові сумки

Нова Зеландія першою у світі заборонила використання будь-яких поліетиленових пакетів у магазинах та супермаркетах. Заборона почала діяти з 1 липня, повідомило ВВС у понеділок, 3 липня.

За даними видання, влада Нової Зеландії очікує зменшити використання пакетів приблизно на 150 млн одиниць за рік. Покупцям супермаркетів пропонуватимуть придбати багаторазові пакети чи приносити власні сумки.

«Нова Зеландія виробляє занадто багато пластикових відходів», – заявила заступниця міністра навколишнього середовища Рейчел Брукінг.

Зазначимо, у 2019 році Нова Зеландія заборонила великі поліетиленові пакети з щільного пластику. Тонкі пакети, які нещодавно заборонили продавати, можна було придбати у магазинах, проте більшість мешканців країни почали використовувати власні сумки.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління. Країна запровадила повну заборону на продаж сигарет людям, народженим після 2008 року. Окрім того, Нова Зеландія скоротила вдесятеро кількість магазинів, які можуть продавати тютюн.