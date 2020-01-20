Головні новини Львова за 20 січня

Медики розповіли про стан дівчини, яку на зупинці збило BMW. Дівчина відбулась, на диво, легкими травмами. Підозри на перелом таза так і не підтвердились. Є лише гематоми. Відтак, вже до тижня Іванна зможе стати на ноги.

Кілька сотень рівненчан пікетували львівський аеропорт. Усі – працівники місцевого льонокомбінату. Їх обурили дії прикордонників, які не впустили на територію України чотирьох громадян Туреччини.

У Львівському аеропорту виступив оркестр у пам'ять про «кіборгів». Двісті сорок чотири дні оборони та сотня полеглих українських воїнів. П'ять років тому проросійські сили підірвали новий термінал Донецького аеропорту. Бетонні перекриття і стеля в багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою наших захисників.

Для пологового відділення придбали інкубатор та монітори. Спеціальних умов життя після пологів у цьому закладі щороку потребують до чотирьохсот діток.

У Львові розібрали головну ялинку. Стояло шістнадцятиметрове дерево зі середини грудня. А ось після свята Водохреща його спиляли. Деревину використають для обігріву технічної бази комунального підприємства «Зелений Львів».

Балтійська ліга у Львові. Завершальним протистоянням став матч між львівською «Галичанкою» і литовським «Egle».