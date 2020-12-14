У Львівській міськраді триває боротьба за контроль над місцевою об’єднаною громадою. Депутати «ЄС» пропонують мерові Львова сформувати старостинські округи у Дублянах і Винниках. Обговоримо формування сфер впливу у Львівській ОТГ.

Депутати Львівської облради гуртом сходили на футбольний матч клубу свого колеги і бізнесмена Григорія Козловського. На порожньому стадіоні за «Рух» вболівали представники «ЄС», «Слуги народу», «Батьківщини» і навіть недовиключений з УГП депутат Тарас Чолій. За присутності такої потужної коаліції команда тютюнового магната вперше перемогла у прем’єр-лізі.

Викладач «Львівської політехніки» Дмитро Зербіно опинився в епіцентрі скандалу. Він показував студентам порнографічні картинки під час тестування з дискретної математики. Тепер про доцента говорить вся країна. Дізнаємося позицію студентів і адміністрації університету. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 14 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 24 050 (+105 за попередню добу).

Уряд додатково посилив карантин в Україні з 19 грудня

Уряд заборонив масові заходи у школах і бенкети в розважальних закладах.

15-річна львів’янка загинула від ураження струмом на станції Підзамче

Дівчина померла внаслідок ураження електричним струмом під час того як робила селфі на товарному вагоні.

Львівська психологиня стала лауреаткою міжнародної правозахисної премії

Львів’янка Марта Чумало та киянка Тетяна Печончик стали лауреатками премії, яку щороку вручає міністерство закордонних справ Нідерландів за видатні досягнення у правозахисній діяльності.

У львівських лікарнях побільшало хворих з віддаленими ускладненнями коронавірусу

Хворі, що перенесли коронавірус, нерідко після лікування потрапляють на операційний стіл.

Поліція затримала дрогобичанина, який відрубав пальці пам’ятнику Івану Павлу ІІ

40-річний мешканець Дрогобича саморобною сокирою пошкодив пам’ятник Івану Павлу ІІ у центрі Дрогобича. Чоловіка оперативно затримали поліцейські.

У вівторок низка вулиць Львова буде без світла

У вівторок, 15 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць в усіх районах Львова.