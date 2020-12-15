За останній тиждень на Львівщині спостерігаємо зниження захворюваності на коронавірус. З’ясуємо, чи вплине така тенденція на пом’якшення карантину після Різдва. Дізнаємося також, чи готові львівські лікарні до викликів пандемії під час різдвяних свят. І обговоримо стан львівських вулиць під час ремонту взимку. На вулиці Бандери зміни щодо покриття проїзної частини, а на відремонтованій вулиці Хмельницького проблеми з культурою паркування водіїв. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

+309

Станом на 15 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 24 359 (+309 за попередню добу).

До Львова привезли Вифлеємський вогонь миру

Пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь миру. Вони перейняли його від скаутів-харцерів на українсько-польському переході Рава-Руська-Гребенне вчора, 14 грудня.

У Львові грабіжник під час втечі від поліції прикинувся хворим

У центрі Львова рецидивіст пограбував чоловіка. Коли грабіжника знайшли, він ховався біля смітників і вдав, ніби йому погано.

Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини

16 грудня у Львові та області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня очікується туман видимістю 200-500 метрів, на дорогах ожеледиця.

Попри карантин Львівський аграрний університет проводить іспити очно

В університеті кажуть, що онлайн-сесію провести складно, бо більшість студентів – з сіл і не мають інтернету чи потрібної техніки.

airBaltic відновить прямі рейси зі Львова в Ригу

Авіакомпанія airBaltic влітку планує відновити прямі рейси зі Львова в Ригу. Квитки з 4 червня по 23 жовтня вже доступні в системі бронювання.

Мисливці знайшли в лісі тіло зниклої два місяці тому 61-річної жінки

У лісі в Золочівському районі мисливці знайшли тіло 61-річної мешканки села Теребежі Буського району, яку два місяці тому оголосили в розшук як безвісти зниклу.