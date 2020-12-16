Члени партії Зеленського на Львівщині дискутують про коронавірус. Нардеп Юрій Камельчук відзначився заявами, що ковід – це вигадане захворювання, а вакцина не працює. Голова ЛОДА і керівник місцевого осередку «Слуги народу» Максим Козицький натомість запросив однопартійця відвідати реанімацію лікарні. Обговоримо конфлікт у президентській партії.

У Львівській райраді «Слуги народу» співпрацюють з «ЄС». Депутатські комісії вже поділено. З’ясуємо ситуацію у районній раді і завдання цього органу влади із головою фракції «Самопоміч» Іваном Мовчаном. Мешканці вулиці Малоголосківської дійшли аж до Верховного суду України у позові проти Львівської міської ради щодо забудови їхнього району. Однак зрештою уклали мирову угоду. Дізнаємось більше про ситуацію з будівництвом у Львові в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

+372

Станом на 16 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 24 731 (+372 за попередню добу).

74-річна лікарка зі Львова єдина в Україні написала радіодиктант без помилок

Христина Гоянюк не зробила жодної помилки у всеукраїнському радіодиктанті. Переможців обирали серед 16 тис. учасників, що надіслали листи організаторам радіодиктанту.

У Моршині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і заїхав в озеро

На вул. Данила Галицького у Моршині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та заїхав у озеро. Автомобіль з води витягали рятувальники.

У ДТП з чотирма авто під Львовом перекинулась вантажівка

У селі Запитів, що неподалік Львова, трапилась аварія за участі чотирьох авто. Унаслідок ДТП вантажівка ЗІЛ-130 перекинулась, на цій частині траси поліція тимчасово організувала реверсний рух.

Козицький запросив Камельчука у ковідну лікарню. Нардеп відмовився

Голова ЛОДА Максим Козицький запросив нардепа від «Слуги народу» Юрія Камельчука, який вважає коронавірус вигадкою, відвідати будь-яку обласну лікарню.

СБУ попередила про проведення антитерористичних навчань у Львові та області

Під час навчань використовуватимуть спеціальну техніку, а умови будуть максимально наближені до реальних. Тож мешканців просять зберігати спокій та не панікувати.

Для львівських лікарень придбають ще 127 кисневих концентраторів

У лікарнях Львова є 434 кисневих концентраторів, а до кінця року закуплять ще 127, адже вони вкрай необхідні для лікування важких хворих на коронавірус.

Дев'ять чарівних собак у пошуках дому у Львові

Разом з ЛКП «Лев» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з 9 зворушливими собаками, які шукають свій дім у Львові.