У Львівській міськраді відбулися бюджетні слухання. Депутати та чиновники дискутували про формування бюджету на наступний рік. Голосування за нього має відбутися наступного тижня. Обговоримо, за які гроші житиме місто у 2021 році.

На місці Монумента слави у Львові облаштують музей українського воїна. Мерія оголосила всеукраїнський конкурс на облаштування нового меморіалу. Дізнаємось, коли завершиться демонтаж радянського пам’ятника на вул. Стрийській. Унаслідок вибуху обвалилася частина будинку в центральній частині Львова в районі Підзамче. Причиною інциденту називають вибух газу. З’ясуємо наслідки та обставини інциденту. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

+339

Станом на 18 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 25 371 (+339 за попередню добу).

Унаслідок вибуху обвалилася частина будинку у центральній частині Львова

Унаслідок вибуху обвалилася стіна на третьому поверсі будинку №3 на вул. Ковалевської. Постраждали двоє людей, яких з опіками госпіталізували до лікарні.

На місці Монумента слави у Львові облаштують музей українського воїна

Львівська міськрада оголосила всеукраїнський конкурс на облаштування меморіалу українським воїнам на місці Монумента слави. Елементи монумента мають демонтувати упродовж трьох місяців.

Перед Оперним театром у Львові урочисто запалили головну ялинку

Цього року головну міську ялинку, як і минулоріч, прикрасили тільки ілюмінацією в теплих кольорах. Зворотній відлік часу до моменту ввімкнення ілюмінації на ялинці виголосила дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. Також пластуни передали львів'янам Вифлеємський вогонь, а хорова капела «Дударик» привітала усіх піснями.

«Ми не можемо платити депутатам зарплату»

Розмова з Вікторією Довжик, головою фракції «Самопоміч» у Львівські міськраді.

Збірна України з футболу зіграє у Львові два матчі відбору на ЧС-2022

У березні на стадіоні «Арена Львів» відбудуться матчі зі збірними Фінляндії та Казахстану.

Ґвалтівник 5-річної доньки з Миколаївського району отримав 10 років тюрми

Інцидент трапився ще у червні 2018 року. Дівчинка розповіла, що батько ґвалтував її регулярно.

Уряд підписав угоду про кредит на будівництво північної об’їзної Львова

Міністерство інфраструктури підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит на 450 млн євро, які витратять на будівництво північної об’їзної Львова та капремонт дороги М-05 Київ – Одеса

Куди піти у Львові у вихідні 18-20 грудня

Прем'єри вистав, концерти та художні виставки у нашій підбірці подій.