Новий рік та Різдво у Львові.

Родини Героїв небесної сотні оздобили до свят Меморіал на Кривоноса. У космічному центрі в Золочеві за допомогою одного з найкращих радіотелескопів вивчають космос. Перші спроби депутатів Львівської міськради прийняти бюджет Львова. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 24 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 26 787 (+334 за попередню добу).

Найбагатші депутати Львова

Ми склали рейтинг найбагатших депутатів Львівської міськради на основі даних про задекларовані заробітки у 2019 році. Загалом 21 з 64 депутатів задекларували більше 1 млн грн доходу.

Новий рік та Різдво у Львові

Щоб весело провести 2020 та не менш радісно зустріти 2021 рік у Львові ми уклали програму святкових заходів на будь-який смак.

Уряд скасував обмеження на роботу ресторанів у новорічну ніч

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування в Україні зможуть працювати в новорічну ніч до 07:00.

Поліція оголосила у розшук 41-річного львів'янина, причетного до вбивства війта у Миклашеві

Львів’янин Сергій Кутовий причетний і до інших тяжких та особливо тяжких злочинів на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині.

Львівського автомеханіка оштрафували за викрадення Тoyota Land Cruiser клієнта

П’яний працівник СТО вчинив ДТП на початку вул. Зеленої на викраденому у клієнта позашляховику.

Проїзд у приміських маршрутках Львівщини подорожчав на 20%

Перевізники намагаються компенсувати втрати через карантинні обмеження.

У реконструкцію площі Двірцевої у Львові вкладуть ще 72,5 млн грн

Ці гроші витратять на реконструкцію скверу та інженерні роботи, які не врахували в основному проекті.