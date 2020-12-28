Новий рік та Різдво у Львові.

Григорій Козловський прочитав між рядків пост заступника мера Андрія Москаленка про тютюнового магната і тепер в суді хоче відстоювати власну честь та гідність. Останні приготування до відкриття: ремонт Шевченка завершили без затримок і за лічені дні вулиця буде вже проїзна. Відремонтована дорога, не привід водіям бездумно порушувати правила дорожнього руху і перевищувати швидкість. На Львівщині запускають автоматичну відеофіксацію. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 28 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 606 (+54 за попередню добу).

Львівська поліція ліквідувала підпільну сигаретну фабрику

Щомісяця на підпільному виробництві виготовляли сигарет на 60 млн грн. Виробництво організував мешканець Сумської області, а контролювали процес та видачу товару мешканці Львівщини.

Нова автотраса М-30 з’єднає Львівську і Луганську області

Дорогу загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия до Ізвариного на Луганщині планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України, яку святкуватимуть 24 серпня 2021 року.

Wizz Air скасував 7 напрямків зі Львова та ще трьох міст України

Угорський лоукостер Wizz Air скасував два напрямки зі Львова: до Копенгагена та Гамбурга.

Львівський лікар помер у власному кабінеті

У понеділок, 28 грудня, у 2-й міській поліклініці Львова, що на вул. Симоненка, помер завідувач хірургічного відділення Тарас Шеремета.

Постачальники оприлюднили ціни на газ у січні 2021 року

Газопостачальні компанії, які працюють з побутовими споживачами, оприлюднили вартість газу на січень 2021 року. Їхні пропозиції коливаються від 7 до 11 грн за 1 м3 разом із ПДВ.

Шість казок для канікул

До суворого локдауну можна встигнути піти у кіно. На екранах – чимало фільмів, які можна подивитись усією родиною. Проте для тих, хто суворо дотримується самоізоляції ми підготували й онлайн-прем’єри.