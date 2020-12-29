Новий рік та Різдво у Львові.

Нерви і кулаки треба тримати при собі. Посадовця львівської мерії звільнили з роботи після дорожнього конфлікту. Львівські медики провели чотири трансплантації поспіль у лікарні швидкої допомоги. Ехо тоталітарного режиму. Понад 400 останків жертв політичних репресій перепоховали на Личаківському цвинтарі. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

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Станом на 29 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 995 (+389 за попередню добу).

Львівські трансплантологи вперше провели пересадку печінки

У лікарні швидкої допомоги провели відразу чотири трансплантації органів: серця, двох нирок і печінки. Донором органів стала 47-річна львів’янка, що померла від крововиливу у мозок.

Львівського чиновника звільнили з роботи після дорожнього конфлікту

Директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій тричі вдарив в обличчя водія, який відмовився пропустити його по смузі зустрічного руху.

Донька Козловського скасувала рішення Мін’юсту про крадіжку двох львівських ринків

Минулого року комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» перейшли у приватну власність доньки Григорія Козловського. У мерії Львова вважають незаконною схему приватизації, цю позицію підтримав Мін'юст.

Львівські медики віддають шану донорці органів. Відео дня

47-річна львів’янка померла від крововиливу у мозок і її близькі дозволили використати її органи для трансплантації. Коридор пошани є виразом скорботи і глибокої поваги до рішення пожертвувати органи іншим людям.

«Самопоміч» поскаржилася Порошенку на скандальні заяви Козловського

Фракція партії «Самопомочі» у Львівській міській раді просить Порошенка публічно відреагувати на заяви депутата ЛОР Григорія Козловського, який допустився публічних особистих образ на адресу депутата міськради і заступника мера Львова Андрія Москаленка.