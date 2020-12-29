Головні новини Львова за 29 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Нерви і кулаки треба тримати при собі. Посадовця львівської мерії звільнили з роботи після дорожнього конфлікту. Львівські медики провели чотири трансплантації поспіль у лікарні швидкої допомоги. Ехо тоталітарного режиму. Понад 400 останків жертв політичних репресій перепоховали на Личаківському цвинтарі. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.
Станом на 29 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 27 995 (+389 за попередню добу).
Львівські трансплантологи вперше провели пересадку печінки
У лікарні швидкої допомоги провели відразу чотири трансплантації органів: серця, двох нирок і печінки. Донором органів стала 47-річна львів’янка, що померла від крововиливу у мозок.
Львівського чиновника звільнили з роботи після дорожнього конфлікту
Директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій тричі вдарив в обличчя водія, який відмовився пропустити його по смузі зустрічного руху.
Донька Козловського скасувала рішення Мін’юсту про крадіжку двох львівських ринків
Минулого року комунальні ринки «Винниківський» та «Підзамче» перейшли у приватну власність доньки Григорія Козловського. У мерії Львова вважають незаконною схему приватизації, цю позицію підтримав Мін'юст.
Львівські медики віддають шану донорці органів. Відео дня
47-річна львів’янка померла від крововиливу у мозок і її близькі дозволили використати її органи для трансплантації. Коридор пошани є виразом скорботи і глибокої поваги до рішення пожертвувати органи іншим людям.
«Самопоміч» поскаржилася Порошенку на скандальні заяви Козловського
Фракція партії «Самопомочі» у Львівській міській раді просить Порошенка публічно відреагувати на заяви депутата ЛОР Григорія Козловського, який допустився публічних особистих образ на адресу депутата міськради і заступника мера Львова Андрія Москаленка.