У вівторок, 9 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: З думкою про школярів. У Львові відновлять будівництво корпусу гімназії «Провесінь». Подарований Берліном. Львів отримав дванадцятий трамвай з цієї країни. 10 тисяч доларів за втечу і провідник-митник. СБУ викрила посадовця Львівської митниці. У «Домівці врятованих тварин» нові мешканці. Понад 40 котів, собак, бичка та курку евакуювали з околиць Вовчанська на Харківщині.

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