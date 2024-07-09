Добудувати корпус гімназії «Провесінь» у Львові допоможуть інвестори
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 липня
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У вівторок, 9 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- З думкою про школярів. У Львові відновлять будівництво корпусу гімназії «Провесінь».
- Подарований Берліном. Львів отримав дванадцятий трамвай з цієї країни.
- 10 тисяч доларів за втечу і провідник-митник. СБУ викрила посадовця Львівської митниці.
- У «Домівці врятованих тварин» нові мешканці. Понад 40 котів, собак, бичка та курку евакуювали з околиць Вовчанська на Харківщині.
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