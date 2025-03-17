Ігор Фартушок працював на різних посадах в Ужгородській міській раді з 2015 року

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Ігор Фартушок опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Ігор Фартушок задекларував 930 тис. грн зарплати на посаді директора Департаменту правового та організаційного забезпечення Ужгородської міської ради та 58 тис. грн пенсії. Також отримав понад 1 млн грн доходу від продажу нерухомості та автомобіля. Грошей на банківських рахунках чи готівкою Ігор Фартушок не тримає.

У власності посадовця квартира, 2 земельні ділянки, будинок в Ужгороді та Volkswagen Passat 2016 року випуску і вартістю 360 тис. грн. Будинок з землею Ігор Фартушок купив у серпні 2024 року за 1,8 млн грн, зведення ще одного будинку триває.

Додамо, що Ігор Фартушок працював на різних посадах в Ужгородській міській раді з 2015 року. Він очолював управління правого забезпечення, був заступником міського голови, керуючим справами виконкому та директором Департаменту правового та організаційного забезпечення. У березні 2025 року Ігоря Фартушка призначили начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.