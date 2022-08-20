Новою народною депутаткою від «Слуги народу» стала Валентина Короленко
Артем Михайлюк, який мав стати народним депутатом замість Андрія Костіна або Ольги Совгирі, відмовився від мандата
До парламенту потрапила нова народна депутатка від «Слуги народу» Валентина Короленко, повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.
Комісія ввечері 19 серпня визнала Валентину Короленко обраною народною депутатткою. У виборчому списку партії «Слуга народу» вона йшла під номером 145.
Також, за інформацією ЦВК, Артем Михайлюк, який був 142 номером у цьому списку, відмовився від депутатського мандата. Також ЦВК скасувала реєстрацію Дмитра Єрмоленка як кандидата в народні депутати за його ж заявою. Він був у списку під номером 144.
Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях, пише «Українська правда».
Нагадаємо, що наприкінці липня парламентська фракція «Слуги народу» зменшилася на двох депутатів після того, як нардепа Андрія Костіна призначили генеральним прокурором, а Ольгу Совгирю – суддею Конституційного суду. Їхні місця мали зайняти Михайлюк (замість якого і зайшла Короленко), а також Олександр Васюк, який йшов у виборчому списку партії під номером 143.
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