Валентина Короленко народилася в Кривому Розі, працювала в органах митниці

До парламенту потрапила нова народна депутатка від «Слуги народу» Валентина Короленко, повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.

Комісія ввечері 19 серпня визнала Валентину Короленко обраною народною депутатткою. У виборчому списку партії «Слуга народу» вона йшла під номером 145.

Також, за інформацією ЦВК, Артем Михайлюк, який був 142 номером у цьому списку, відмовився від депутатського мандата. Також ЦВК скасувала реєстрацію Дмитра Єрмоленка як кандидата в народні депутати за його ж заявою. Він був у списку під номером 144.

Валентина Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі. Працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях, пише «Українська правда».

Нагадаємо, що наприкінці липня парламентська фракція «Слуги народу» зменшилася на двох депутатів після того, як нардепа Андрія Костіна призначили генеральним прокурором, а Ольгу Совгирю – суддею Конституційного суду. Їхні місця мали зайняти Михайлюк (замість якого і зайшла Короленко), а також Олександр Васюк, який йшов у виборчому списку партії під номером 143.