Також у закладі не було медикаментів для лікування гострого інсульту

У Підволочиській лікарні під час фінансової перевірки виявили порушення на 2,9 млн грн. Більша частина грошей – від Національної служби здоров’я України. Їх НСЗУ перерахувала лікарні за медпослуги, які, як згодом виявилося, заклад не зміг надавати повністю. Інша частина надійшла з бюджетів громад.

Про аудит Підволочиської лікарні повідомили в управлінні Західного офісу Держаудитслужби Тернопільщини. Загалом, перевіряли фінансову звітність майже чотири роки – з 1 січня 2021 року по 30 листопада 2025 року.

Аудитори виявили, що лікарня порушила використання грошей, а це призвело до втрати 2,9 млн грн. «Основна сума порушень пов’язана з недотриманням закладом охорони здоров’я умов договорів з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», – додали в Держаудитслужбі.

Згідно з договором з НСЗУ, медичний заклад мав надавати лікування за чотирма пакетами медичного обслуговування. Але з’ясувалося, що послуги в повному обсязі не могли забезпечити, бо в лікарні не було цілодобової діагностики та необхідних медикаментів для оперативного лікування гострого інсульту.

Окрім того, в Підволочиській лікарні надавали реабілітаційну допомогу, але з’ясувалося, що обов’язкового спеціаліста, зокрема ерготерапевта, в закладі немає. Також персонал не дотримувався відповідної кваліфікації, а обсяги стаціонарної та паліативної допомоги значно завищували. Через це 2,8 млн грн НСЗУ перерахувала лікарні безпідставно.

До завершення ревізії медзаклад вже відшкодував втрати на суму 278 тис. грн. Двоє посадовців лікарні отримали протоколи про адміністративні правопорушення, а матеріали аудитори передали до Тернопільської обласної прокуратури.