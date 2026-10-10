Кузнєцов заперечує причетність до диверсії

Двоє командирів українця Сергія Кузнєцова, якого Німеччина підозрює в організації підриву трьох підводних гілок газогонів «Північний потік» у вересні 2022 року в Балтійському морі, нададуть суду письмові свідчення під присягою. Одного з них називають імовірним організатором диверсії. Про це 10 жовтня повідомила BBC.

Судовий процес над 50-річним Кузнєцовим розпочнеться в Гамбурзі наступного тижня. Його звинувачують в атаці на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Німецькі слідчі вважають, що він міг діяти від імені українських державних структур.

Адвокати Кузнєцова стверджують, що він не має права розголошувати подробиці своїх дій, вчинених під час військової служби. На підтвердження цієї позиції двоє його командирів нададуть суду письмові свідчення під присягою.

За даними BBC, після початку повномасштабного вторгнення Росії Кузнєцов став на захист України, хоча мав кількох дітей і міг бути звільнений від військової служби. Він воював до грудня 2023 року.

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«Його військовий квиток свідчить про те, що він все ще перебував на дійсній службі, коли підірвали трубопроводи, а це означає, що хтось з українського військового командування точно знав, де він знаходиться і що робить. Хоча вони цього не кажуть», – ідеться в матеріалі.

Сам Кузнєцов заперечує причетність до диверсії. Україна також відкидає звинувачення.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що вважає прикрим те, що дискусія зосередилася на тому, хто підірвав газопроводи, а не на тому, хто їх побудував. Він стверджував, що «Північний потік» «розв’язав Росії руки» для початку війни, оскільки їй більше не потрібно було транспортувати газ через Україну, щоб той дістався Європи.

Нагадаємо, німецькі слідчі підозрюють сімох українців у підриві трьох ниток російських газопроводів «Північний потік 1» та «Північний потік 2». Диверсія сталась 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі. Німецькі слідчі вважають, що Кузнєцов координував дії диверсантів. Також заявлялось, що диверсія виконувалась українцями нібито за погодженням тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Однак президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до підривів.

27 листопада 2025 року Італія екстрадувала Сергія Кузнєцова, а наступного дня суд у Німеччині взяв його під варту. У грудні 2025 року стало відомо, що Сергій Кузнєцов служив у Командуванні Сил спеціальних операцій (ССО).

Водночас українця Володимира Журавльова, якого також затримували за підозрою у диверсії на «Північних потоках», 17 жовтня 2025 року польський суд звільнив з-під варти та відмовився екстрадувати до Німеччини.

1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини висунив українцю Сергію Кузнєцову обвинувачення у підриві газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Йому інкримінують атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Водночас того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно не отримувала від Німеччини даних щодо розслідування. Наразі Сергій Кузнєцов перебуває під арештом у Гамбурзі.