Пожежа на підстанції спалахнула в районі Гейз на заході Лондона

Пожежа на підстанції на заході Лондона вплинула на електроживлення Хітроу, тому аеропорт зупинив роботу щонайменше до кінця п'ятниці, 21 березня. Про це повідомили на сторінці аеропорту в соцмережі Х.

Пожежа на підстанції спалахнула в районі Гейз на заході Лондона, що приблизно за 2,4 км від аеропорту. Відомо, що загорівся трансформатор, але причину наразі не встановили. Внаслідок інциденту знеструмлено понад 16,3 тис. будинків. На місці встановлено 200-метрову зону безпеки, а близько 150 людей було евакуйовано з будинків, які розташовані близько до місця пожежі.

BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

Інцидент суттєво вплинув на електроживлення на летовищі Хітроу.

«Через пожежу на електричній підстанції, що живить аеропорт, Хітроу зазнає значних перебоїв з електропостачанням. Задля безпеки наших пасажирів та колег аеропорт Хітроу буде зачинено до 23:59 21 березня», – йдеться у повідомленні аеропорту.

Пасажирам рекомендують утриматися від поїздок до аеропорту та звернутися до своїх авіакомпаній за додатковою інформацією.

Проєкт Flightradar24, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі, зазначив, що закриття Хітроу на такий тривалий час вплине на 1351 рейс. Не виключено затримку або перенесення ще більшої кількості рейсів через порушення розкладів руху в інших аеропортах.

Фото Flightradar24, рейси, які затримуються через закриття Хітроу

Аеропорт Хітроу є найбільшим міжнародним аеропортом Великої Британії, та четвертим за завантаженістю у світі. Згідно з даними компанії OAG, що аналізує статистику авіаподорожей, у 2024 році його пасажиропотік склав 51,5 млн пасажирів.

Нагадаємо, в Північній Македонії в ніч на неділю, 16 березня під час концерту в клубі спалахнула пожежа, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей.