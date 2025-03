Пожежа на підстанції на заході Лондона вплинула на електроживлення Хітроу, тому аеропорт зупинив роботу щонайменше до кінця п'ятниці, 21 березня. Про це повідомили на сторінці аеропорту в соцмережі Х.

Пожежа на підстанції спалахнула в районі Гейз на заході Лондона, що приблизно за 2,4 км від аеропорту. Відомо, що загорівся трансформатор, але причину наразі не встановили. Внаслідок інциденту знеструмлено понад 16,3 тис. будинків. На місці встановлено 200-метрову зону безпеки, а близько 150 людей було евакуйовано з будинків, які розташовані близько до місця пожежі.

BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6