У Росії 25 листопада на одній із шахт сталося задимлення і вибух, внаслідок чого загинули 11 людей. Пошуки ще 38 гірників тривають.

Інцидент стався на вугільній шахті «Листяжна» у місті Білові в Кемеровській області. На момент вибуху там перебували 285 людей. Понад 230 людей вийшли на поверхню, повідомив російський «Інтерфакс» з посиланням на місцеву владу.

Відомо, що задимлення сталося у вентиляційному штреку. Наразі видобуток вугілля на цій шахті тимчасово зупинили.

Востаннє перевірка на «Листяжній» проходила 29 листопада.