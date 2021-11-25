Одинадцять людей загинули від вибуху в російській шахті
В момент вибуху на шахті перебували 285 гірників
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
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У Росії 25 листопада на одній із шахт сталося задимлення і вибух, внаслідок чого загинули 11 людей. Пошуки ще 38 гірників тривають.
Інцидент стався на вугільній шахті «Листяжна» у місті Білові в Кемеровській області. На момент вибуху там перебували 285 людей. Понад 230 людей вийшли на поверхню, повідомив російський «Інтерфакс» з посиланням на місцеву владу.
Відомо, що задимлення сталося у вентиляційному штреку. Наразі видобуток вугілля на цій шахті тимчасово зупинили.
Востаннє перевірка на «Листяжній» проходила 29 листопада.
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