Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що «пощади не буде»

Офіс генпрокурора бере під особистий контроль справи про фальсифікацію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу та негативних ПЛР-тестів. Про це у суботу, 23 жовтня, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але в підсумку призводять до непоправного. Я говорю про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, правда, увірували в те, що продають лише папірці – сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються на свідоцтва про смерть», – наголосила вона у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Ірина Венедіктова зазначила, що «пощади не буде», тому усі провадження такого характеру її Офіс бере під особистий контроль, щоб всі порушники отримали вирок.

За словами генпрокурорки, загалом у 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів і документів про вакцинацію 104 особам вже повідомлено про підозру, з них до суду направлено 88 обвинувальних актів і «це тільки початок».

«Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до «індустрії» (підроблення сертифікатів та тестів), і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю», – зазначила вона.

Також Ірина Венедіктова додала, що через використання підробленого міжнародного Covid-сертифіката колишнім народним депутатом Надією Савченко та її сестрою Вірою було розпочато кримінальне провадження.

Зазначимо, що останнім часом почастішали повідомлення про викриття шахрайських схем з довідками про вакцинацію проти коронавірусу, ПЛР-тестування чи сертифікатами. Зокрема, правоохоронці викривали на махінаціях представників турагентств, медиків і просто ділків.

Влада України повідомила про підготовку законопроекту про посилення відповідальності за підробку медичних документів. 22 вересня уряд уже схвалив розроблений фахівцями МОЗ відповідний проект закону й подав його на розгляд Верховної Ради.