Офіс президента повідомив про консультації щодо переговорів з Путіним
Речник Зеленського заперечив інформацію про відмову України від переговорів із Росією
Прес-секретар президента України Сергій Никифоров ввечері у п’ятницю, 25 лютого, спростував повідомлення низки російських ЗМІ про відмову української сторони від переговорів з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Про це він написав на сторінці у Facebook.
«Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир», – написав Никифоров.
За його словами, це «наша незмінна позиція».
«Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації... Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя», – йдеться у повідомленні.
За словами речника президента, безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.
Нагадаємо, в обід 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоби зупинити загибель людей.
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